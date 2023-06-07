سر استبعاد أحمد حجازى وطارق حامد من قائمة المنتخب لمعسكر غينيا

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدافع أحمد حجازي من قائمة الفراعنة للمعسكر المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

وجاء استبعاد حجازي من قائمة المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع اتحاد جدة في نهاية مباريات الدوري السعودي.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني استبعاد أحمد حجازي من المعسكر لعدم الضغط عليه من الناحية البدنية وتفاقم الإصابة على أن يحصل على راحته للوقت الكافي قبل بداية الموسم الجديد.

وخضع "حجازي" لبعض الفحوصات الطبية في الفترة الأخيرة عن طريق الجهاز الطبي لاتحاد جدة، والذي أرسل بدوره كل التقارير الطبية إلى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

كما تم استبعاد طارق حامد أيضًا من قائمة المنتخب الوطني لنفس السبب، حيث غاب اللاعب عن المباريات الأخيرة لاتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي بسبب الإصابة.

وتوج حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة ببطولة الدوري السعودي في الموسم الجاري.