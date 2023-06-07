الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية اليوم العالمى للبيئة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية يوم البيئة العالمي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، احتفالية يوم البيئة العالمي، التي أقامها فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت عنوان: "دحر التلوث البلاستيكي"، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ونادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس.

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال كلمته اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة مخاطر التلوث البيئي بكل صوره، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المنتجات البلاستيكية على صحة الإنسان وعلى البيئة، موجهًا بإطلاق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات الورقية والقماشية وتوفيرها للمواطنين بدعم من المحافظة.

كما أشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة لتسويق المحميات الطبيعية بالمحافظة سياحيًا؛ لجذب أكبر عدد من المهتمين من السياحة الخارجية والداخلية.

محافظ الوادي الجديد احتفالية يوم البيئة العالمي فرع جهاز شئون البيئة المجلس القومي للمرأة مواجهة مخاطر التلوث البيئي تكثيف حملات التوعية أضرار المنتجات البلاستيكية على صحة الإنسان

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