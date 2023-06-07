الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة   80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89% بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبدالفتاح، رئيس كنترول الإعدادية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جهتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبًا وطالبة، نجح منهم 78036 طالبًا وطالبة.

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