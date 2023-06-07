الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثىّ سير بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادثيّ سير بمركزي دمنهور والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن مصرع "ع.م .ح" 57 عامًا إثر وقوع حادث تصادم سيارتيّ نقل ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية  الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.

وعلى الفور، تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام  تحت تصرف النيابة العامة.

كما أُصيب شخصان بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع  حادث تصادم سيارتين ملاكي، بدائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إسكندرية أصيب شخصين الرعاية الرعاية الطبية الجسم الظهير الصحراوي المستشفى

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟