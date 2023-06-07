مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثىّ سير بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادثيّ سير بمركزي دمنهور والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن مصرع "ع.م .ح" 57 عامًا إثر وقوع حادث تصادم سيارتيّ نقل ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.

وعلى الفور، تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أُصيب شخصان بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بدائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.