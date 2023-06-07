استعدادات أسوان لامتحانات الثانوية العامة داخل 26 لجنة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولي التربية والتعليم للاستعداد الجيد لتوفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء 7779 طالبًا وطالبة للامتحانات داخل 26 لجنة في سهولة ويسر وذلك من خلال تجهيز اللجان الامتحانية، والاطمئنان على إتاحة كل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 12 يونيو الجاري، وحتى 13 يوليو المقبل.

وكلّف المحافظ، أن يتوازى مع ذلك تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالي 22 استراحة للسيدات والرجال، وتوفير كل وسائل المعيشة الكريمة بها.

ووجّه اللواء أشرف عطية، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أي عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

من جهته، أوضح عبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعداد للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية.

وأكد أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو.