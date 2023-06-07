رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بلجان دسوق

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في خامس أيامها اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان البنين لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة دسوق الثانوي بنين والتي تضم معها لجنة معهد النوايجة الثانوي، وتقام لجانها بمعهد دسوق الثانوي بنين، كما تفقد فضيلته سير العمل بلجنة المندورة والتي تضم معها لجنة شباس الملح الثانوي، وتقام بمعهد دسوق الإعدادي بنين، مُختتمًا جولته بتفقد سير العمل بلجنة أبو مندور الثانوي والتي تضم معها لجان معهدي شباس الشهداء، وباز الثانوي، وتعقد لجانها بمعهد دسوق الإعدادي بنين.

تأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

من جهته، نوّه الدكتور "شهاوي" خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها الزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائيًا والتصدي لكل أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن اليوم الخامس لامتحانات الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في الجبر والهندسة الفراغية.