الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير لـ"الدستور": السيناريو الوحيد لإنهاء أزمة السودان هو نجاح مفاوضات جدة

أزمة السودان
أزمة السودان

قال الدكتور مالك الخليفة الإعلامى والخبير الاستراتيجى السوداني، إن الحرب الدائرة في السودان لن تحسم ميدانيا لكن الأنظار كلها متجهة نحو مفاوضات “جدة” التي تتم بوساطة من السعودية والولايات المتحدة وذلك رغم إعلام الجيش السوداني تعليق مشاركته في هذا المسار.

وأكد مالك الخليفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما يدور فى الخرطوم من معارك وفى بعض الولايات تعتبر حرب عبثية كما وصفها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان فهذه حرب لا تمتلك مقومات الديمومة والانتصار.

وأوضح الخبير السوداني أن الطرفين دخلا هذه الحرب بدون استعدادات وبدون خطط استراتيجية تحدد مناطق القوة والضعف للطرف الآخر لذلك من الصعب التكهن من هو المنتصر ومن هو المهزوم إضافة لذلك من الصعب تحديد مدى زمنى لنهاية الحرب فهي حرب تدار بعقلية انتقامية وضغائن.

وتابع: “هذه حرب لا تحسم ميدانيا بل الانظار كلها متجهة نحو مفاوضات جدة والإشارات كثيرة تشير إلى نجاح هذه المفاوضات لما تمتلكه السعودية والولايات المتحدة من وزن لدى الأطراف المتحاربة  فالسعودية وامريكا على وعى تام بمنهجية وسلوك الدعم السريع والجيش وإلمام تام بأسباب الخلافات بين الطرفين أضف إلى ذلك وعى المسهلين والمفاوضين بالوضع السئ الذى خلفته الحرب وضع انسانى مذرى وانهيار تام لكل البنى التحتية إضافة للهشاشة الأمنية والاقتصادية فهذه هى كروت الضغط للمفاوضين التى تؤكد بأن القضية  قضية وطن يضيع ومواطن فقد كل شئ وأصبح هائم على وجهه اما باق فى منزله وسط الهلع والخوف والجوع  اوخرج من دياره نازحا او لاجئا”.

txt

ممثل السودان بالأمم المتحدة يرفض التدخل الدولى: نطالب بإدانة أممية للتمرد

سيناريوهات نجاح مفاوضات جدة

وأكد الخليفة أن السيناريو الوحيد لإنهاء الأزمة هو نجاح مفاوضات جدة إذ أن بشائر نجاحها بدأت تلوح بخروج قوات الدعم السريع من المستشفيات الكبيرة وفتح مسارات آمنة للوصول إليها والشئ الثانى والأهم فى بوادر النجاح انقطاع الطلعات الجوية لطيران الجيش السودانى فنحن الأمس واليوم لم نشاهد اى طلعات للطيران الحربى.

واختتم تصريحاته قائلا: “على العموم يسود الشارع السودانى فى الخرطوم حالة من التفاؤل والتوقعات بنجاح مفاوضات جدة، أما اذا فشلت مفاوضات جدة فسيكون مصير السودان مصير الدول التى دخلت فى حرب أهلية وقبلية واثنية لاتبقى ولاتذر وسيتشتت ويتفتت وينقسم السودان إلى دويلات وهذا ما يتمناه دعاة الفتنة والحروب”.

txt

محلل سياسي يوضح لـ"الدستور" متطلبات نجاح المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان

السودان جدة السعودية الولايات المتحدة الجيش السوداني الخرطوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأزهر يرد على تصريحات منسوبة لـ"الطيب" بشأن "الخلع" ويبين الحكم الفقهى

الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟