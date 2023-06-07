محافظ أسوان يبحث مع الوكالة السويسرية للتنمية أوجه التعاون المشترك

بحث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع السفيرة أندريا شتودر، نائب مدير ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أوروبا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوفد المرافق لها، أوجه التعاون بين الجانب السويسرى ومحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر.

حضر اللقاء سفيرة سويسرا بمصر إيفون باومان، والدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ويحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وذكرت سفارة سويسرا اليوم الأربعاء، أن مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP، تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري، لافتة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، ليخدم حوالى 50 ألف نسمة.

وأضافت أن اللقاء تناول الإنجازات التى تمت فى المراحل السابقة والدروس المستفادة منها، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالي 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري في توجيه المنح لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة للمناطق الأكثر احتياجا مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مكوني الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

وأوضح أن هذا المشروع الحيوى والذى سيلبي احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضي على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل إنشاء كوبرى السيل العلوي، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 مترا، علاوة على مشروع الصرف الصحي الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بما يضمه من شبكات الإنحدار وخطوط الطرد، فيما سيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً.

من جهتها، أشارت السفيرة أندريا شتودر إلى أن سويسرا سعيدة للغاية بالتعاون المثمر مع محافظة أسوان، حيث شهدنا اليوم تأثير مشاركتنا في توفير مياه الشرب بطريقة مستدامة لسكان مناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية بشرق المدينة.

ولفتت إلى أن نجاح المشروعات التى تمت يأتي نتيجة للدعم المتواصل من المحافظة، وتحقيق الشراكة فى العديد من المحاور التنموية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة، والهدايا التذكارية للهوية البصرية لوفد وكالة التنمية السويسرية تعبيراً عن شكره وتقديره لدورها الحيوي في خدمة المجتمع الأسواني.