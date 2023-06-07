تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 700 سائح بسماء الأقصر

حلق 30 بالونا طائرا على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء، حيث تعتبر رحلات البالون أولى رحلات المغامرات المميزة في جنوب مصر.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، في بيان اليوم، إن رحلات البالون الطائر تشهد إقبالا مميزا من السائحين رغم ارتفاع درجات الحرارة، حيث أنها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية.

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة،كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية ، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

يشار إلى أن رحلات البالون تبدأ بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

هناك أكثر من موعد لانطلاق رحلة المنطاد الطائر في الأقصر، وهي إما الساعة الخامسة صباحا للاستمتاع بشروق الشمس الرائع بين سحب الشتاء والذي يكون في الأقصر من أجمل الأجواء على مستوى العالم.

وإما الساعة السادسة المغرب للاستمتاع بمنظر الغروب المبهر، كما توجد رحلتان بعد المغرب وهما أيضا ممتعتان بشدة مع الإضاءة الليلية للمراكب والفنادق على النيل.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.