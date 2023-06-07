الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

حصل “ الدستور” على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والتى يمكن التعرف عليها، بعد اعتمادها من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%، وسوف تتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني

وبلغت نسبة نجاح مدارس الصم 94%، فيما بلغت نسبة نجاح مدارس النور للمكفوفين 83%، وبلغ إجمالي الطلاب الذين تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وتم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وأعمال رصد الدرجات وحصرها للتأكد من حصول الطلاب على درجاتهم دون أخطاءٍ تُذكر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلن انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام دون عقبات، بعدما أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية.

استمرت الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 2023، وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، محمد فؤاد الرشيدي، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تابع يوميًا وعلى مدار الامتحانات تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.