«كهرباء الإسكندرية» تعلن عن مجموعة تطبيقات إلكترونية للوصول لخدمات الشركة

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن تعظيم خدماتها عبر بعض التطبيقات لخدمة فئات المجتمع وخاصة ذوي الهمم .

ووفق بيان صادر عن الشركة، فهى تقدم خدمات سهلة لجميع الفئات المجتمعية عبر عدة تطبيقات على play store لاستخدامها من خلال جهاز الموبايل ( اندرويد – أي فون) ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى خدمات الكهرباء بشكل مرن وسهل.



وأعلن المهندس إيهاب الفقي. رئيس مجلس إدارة الشركة عن بدء تطبيق خدمة تحصيل قيمة استهلاكات التيار الكهربائي الشهرية وكذلك شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال ماكينات الهاند هيلد POS عن طريق محصلين الشركة وقد تم بدء تطبيق الخدمة بإدارة ايرادات وسط المدينة وجاري التعميم على كافة الإدارات على مستوى الشركة تباعاً سعيا نحو الوصول الى رضا عملائنا الكرام كأحد الأهداف الاستراتيجيه لوزارة الكهرباء والطاقة.

خدمات الكهرباء الذكية

tore/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

خدمات الكهرباء للمكفوفين

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind&hl=ar&gl=US

خدمات الكهرباء للصم

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf

تطبيق طوارئ الكهرباء

((تطبيق طوارئ الكهرباء أندرويد))

https://play.google.com/store/apps/details/?id=com.fixedmea.emergency

((تطبيق طوارئ الكهرباء أي فون))

طوارئ-الكهرباء/id1660420335/ https://apps.apple.com/eg/app

تطبيقات الشحن

((سهل))

https://play.google.com/store/apps/details?id=gtpay.gtronicspay.com&hl=ar&gl=US

((خالص))

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efinance.deltamobilepay&hl=ar&gl=US

((ماي فوري))

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fawry.myfawry&hl=ar&gl=US

تطبيقات شكاوى الكهرباء

((واصل))

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel

((تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء))

https://play.google.com/store/apps/details?id=complaint.HighFatora