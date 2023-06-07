الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف (تفاصيل)

الشركة المصرية للرمال
الشركة المصرية للرمال السوداء

أعلنت الشركة المصرية للرمال السوداء عن إتاحة الفرصة لأبناء محافظة كفر الشيخ  ممن تنطبق عليهم الشروط لشغل عدد من الوظائف، وفقًا للشروط المعلن عنها.

شروط شغل وظائف شركة الرمال السوداء 

وعددت الشركة المصرية للرمال السوداء في بيان لها، شروط شغل الوظائف، وشملت: 

  1. أن يكون المتقدم من قاطني محافظة كفرالشيخ فقط.
  2. أن يكون من الذكور نظراً لطبيعة العمل.
  3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  4. أن يكون من أبويين مصريين.
  5. ألا يكون متزوجاً ممن تحمل غير الجنسية المصرية.
  6. ألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية.
  7. أفضلية التعيين للأكثر خبرة في مجال الوظيفة، واجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.

 

إرشادات عامة

وتابعت الشركة أنه يمكن الدخول على لينك التسجيل https://shorturl.at/gp٠46)، لتسجيل واستيفاء بيانات ملف الالتحاق بالوظيفة ورفع الأوراق والمرفقات المطلوبة خلال الفترة من 17 يونيو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل.

ويتم التسجيل على وظيفة واحدة فقط، ولن يتم اعتماد بيانات المتقدم فى حالة تكرار التسجيل على أكثر من وظيفة.

الأوراق المطلوبة

إحضار الأوراق التالية “شهادة المؤهل الدراسى - موقف تأدية الخدمة العسكرية - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى سارية تصوير على الوجهين متجاورين - شهادة قياس مستوى مهارة سارية للوظائف الفنية والحرفية- شهادات الخبرة - شهادات الدورات التدريبية - 2 صورة شخصية بالإضافة إلى صور من كل هذه الأوراق داخل حافظة بلاستيكية.

وتقدم الأوراق في اليوم الذى تحدده الشركة لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.

مواعيد الاختبارات والمقابلات 

وتُجرى الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية فى كفرالشيخ “بمصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس”، وسيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية لكل وظيفة تباعاً بنظام الرسائل sms أو عن طريق الاتصال التليفوني وطبقاً لإحتياجات الشركة، و لن يلتفت للطلبات المخالفة للشروط والتوقيتات المحددة فى الإعلان أو الغير مستوفاه أو الواردة باليد أو بالبريد أو الواردة عن طريق أى وسيلة أخرى خلاف هذا الإعلان.

الوظائف المعلن عنها :

ميكانيكى ديزل معدات ثقيلة، فنى هيدروليك معدات ثقيلة، لحام كهربائى معدات ثقيلة، وميكانيكى نقل ثقيل، وميكانيكى بنزين / جاز سيارات، وفنى عفشة نقل ثقيل، ومساعد ميكانيكى سيارات

الشروط :

مؤهل متوسط او اعدادية فما دون، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يزيد السن عن 38 سنه

وظائف الرمال السوداء كفر الشيخ الشروط التفاصيل

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