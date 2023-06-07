"التموين": استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي والكميات المتعاقد عليها ترتفع لـ12 ألفا

التموين استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي بميناء سفاجا حتي الآن.. والكميات المتعاقد عليها ترتفع لـ 12 ألفا

استقبل ميناء سفاجا البحري أمس سفينة، محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ12 ألف رأس.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشحنات المستلمة تم نقلها إلى المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة، بسعر 195 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأشار الوزير، إلى أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

ولفت إلى أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الاسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرًا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقًا للضوابط والاشتراطات.

من جهته؛ قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالأسواق.

وأوضح أن الدولة تعمل على التنوع في مناشيء الاستيراد تحسبًا لأي ظروف قد تؤثر مستقبلاً على انتظام عملية توريد اللحوم السودانية الطازجة، موضحًا أنه جارٍ استيراد 5 آلاف طن لحوم مجمده برازيلي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 1000 طن لحوم هندية والتي بدأ توريدها بالفعل و متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه جارٍ وصول 5 آلاف راس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحه ضان مبرده من أوغندا مخطط وصولها جواً منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن هناك شحنات رأس بقري تم حجزها بدولة السودان تمهيداً لشحنها مصر، وحتى الآن إجراءات الشحن تسير بصورة طبيعية.

جانب من الحدث

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.10.22 PM

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.10.20 PM