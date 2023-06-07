متحدث الخارجية يستقبل المديرة الجديدة للمركز الإقليمى للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة

استقبل السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مارجريت الحلو المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

ونشر السفير أحمد أبو زيد صورة لاستقباله المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال: "سعدت اليوم باستقبال السيدة مارجريت الحلو، المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.. خالص التمنيات لها بالنجاح والتوفيق في منصبها الجديد ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع المركز".

وأعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين مارجريت الحلو مديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها تسلمت مهامها في بداية شهر يونيو الجاري.