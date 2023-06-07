الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث الخارجية يستقبل المديرة الجديدة للمركز الإقليمى للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد ومارجريت الحلو

استقبل السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مارجريت الحلو المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

ونشر السفير أحمد أبو زيد صورة لاستقباله المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال: "سعدت اليوم باستقبال السيدة مارجريت الحلو، المديرة الجديدة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.. خالص التمنيات لها بالنجاح والتوفيق في منصبها الجديد ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع المركز".

وأعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين مارجريت الحلو مديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها تسلمت مهامها في بداية شهر يونيو الجاري.

وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المديرة الجديدة للمركز الإقليمي مارجريت الحلو الامم المتحدة

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