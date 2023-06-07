الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حقل إرشادي جديد لمحصول قصب السكر بكلاحين قفط بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعاً لمناقشة إقامة الحقل الإرشادي لمحصول قصب السكر المزمع زراعته بناحية كلاحين قفط، المقام على مساحة 4 أفدنة. 

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد خيري مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن كمال مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، والمهندس عاطف الشاذلي مدير عام المكتب الفني بالجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتحسين الأراضي ومنسق تطوير الرى الحقلي ومسؤول الحقول الإرشادية لمحصول القصب.

وأوضح محافظ قنا، أنه من المقرر زراعة حقل إرشادي جديد لمحصول قصب السكر بقرية كلاحين قفط على مساحة 4 أفدنة خلال الموسم الزراعى المقبل، على غرار الحقل الإرشادي الذى تم زراعته بقرية المخادمة بمركز قنا الموسم الماضى، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى إنتاجية الفدان حيث حقق الفدان إنتاجية بلغت 62 طن بدلا من 35 طن للفدان التقليدى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعتماد على طرق الري الحديث فى زراعة المحصول مما يوفر 50% من الأسمدة الآزوتية ومياه الري.

وأكد الداودى، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام محافظة قنا بالأساليب الحديثة فى زراعة قصب السكر خاصة أن المحافظة الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألف و360 فدان تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

كما ناقش الداودي منظومة كارت الفلاح واختيار الموظفين الذين سيتم الاستعانة بهم لتدوين البيانات علي منظومة كارت الفلاح نظير مكافئة شهرية من حساب جاري الجمعيات الزراعية والبالغ عددها 162 جمعية بدائرة المحافظة، مشددا علي ضرورة مراعاة الشفافية باختيار المتقدمين ووضع ضوابط لاختيارهم بأن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس الزراعة، وأن لا يكون لهم صلة قرابة بينهم وبين الموظفين الاداريين بالجمعية أو الادارات الزراعية او مجلس ادارة الجمعية.

3 مصانع 5 طن اجتماعا موسعا لمناقشة اجتماعا موسعا ادارة أحمد خيري أسمدة الأزوتية اشرف الداودي

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