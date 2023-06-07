مرشحة كقرية خضراء صديقة للبيئة.. فؤاد تتفقد "أبودومة" في سوهاج

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشروعات البيئية المقامة بقرية أبو دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج كنموذح مقترح إعلانه كقرية خضراء صديقة للبيئة، ضمن جولتها لعدد من محافظات الصعيد استكمالاً لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قرية أبودومة تعد أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية وتوابعها الـ8، مشيرةً إلى أنه من المقرر إعلانها قرية خضراء صديقة للبيئة ،وذلك وفقاً لمجموعة من العوامل التي يتم على أساسها الاختيار، بعد استيفاءها كافة الشروط التى ستؤكدها لجنة البيئة حول الحالة البيئية لها، ودراسة كافة المقومات والبيانات التي أعدتها المحافظة، إضافة إلى ما ستسفر عنه الدراسة والزيارات الميدانية لمختلف المواقع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من ضمن الممارسات البيئية التى تتبعها قرية أبو دومة استخدامها لأسلوب الرى بالتنقيط داخل زراعات القرية، تبطين مسافة ١٢ كم ترع بالقرية، اعتمادها على إنارة أعمدة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تشغيل مواتير المياة المستخدمة فى الزراعة بالطاقة الشمسية، القرية بأكلملها تعمل بالغاز الطبيعى، يوجد بالقرية 27 مشروعًا للصرف الصحى، ومحطات الصرف الصحى بالقرية ثنائية المعالجة ، تتمتع القرية بحدائق ورقعة زراعية كبيرة، ما يعمل على تنقية الجو من الملوثات والأتربة، كما يوجد بالقرية مصنعاً لتدوير البلاستيك وتحوبلة إلى حصر بلاستيكية.

وتابعت أن الوزارة دعمت مركز طما بـ٢١ ألف شجرة، زرع أكبر عدد منها في قريتى “قاو” و"أم دومة"، كما نفذ فرع سوهاج أكثر من ٢٥ ندوة وورشة عمل بالقرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليم المركز ١٨ حاوية كبيرة للمخلفات لكل مدرسة حاويتين.

وخلال جولتها، وزعت الوزيرة عدد من الحقائب القماش على السيدات وأهل القرية من المزارعين وأصحاب المحلات لتوعيتهم بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخطورة الإفراط فى استخدامها على البيئة وصحة المواطنين.

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