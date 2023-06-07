الجامعة العربية تتلقى مبادرة وطنية سودانية لحل الأزمة

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان "المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية"، وأشادت هذه الشخصيات خلال لقاء مع ممثلي الأمانة بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة الذي أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية على المستوى الإنساني لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

واعتبر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة بعينها.

وتواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.