متمكن في التمثيل ويمتلك قدرات فنية .. ماما مختار عن القدير محمود مرسي

كان القدير محمود مرسي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 7 يونيو، ورحل عن عالمنا يوم 24 أبريل عام 2004، فناناً عملاقاً، أثرى حياتنا الثقافية والفنية بالعديد من الأعمال المتميزة.



تناولت عشرات الأقلام قصة حياته ومسيرته الفنية، وتحدث فنانون عنه في لقاءاتهم الإعلامية، ومن بين هؤلاء الراحلة كريمة مختار التي قالت في لقاء تليفزيوني ببرنامج"ساعة صفا" مع الفنانة صفاء أبو السعود": فى فيلم الليلة الموعودة كنت الفنانة الوحيدة التي شاركت بع في التليفزيون والسينما معًا بعد تغير النجوم في العملين.

وتابعت: شارك معى في البطولة الفنان محمود مرسي في التليفزيون، والمسلسل كان من سبع حلقات وعملناه في دبي، وقام “مرسي” بالدور بشكل متميز تدل على عظمته وأنه أستاذ كبير، وعرفت من خلاله إنه فنان شخصيته قوية ومتمكنة في التمثيل، ويمتلك قدرة رهيبة على التعبير والأداء.



وفي دراسة نقدية بعنوان " تعال إلى حيث النكهة" للناقد حسن حداد قال: "على صعيد الدراما التليفزيونية، أعطى الفنان محمود مرسي درساً ناجزاً في الأداء المتميز للجيل الجديد من الممثلين الشباب، خصوصاً الذين عمل معهم، فكانت أعماله التلفزيونية علامة بارزة ضمن هذا الكم الهائل من الدراما، نذكر منها: عصفور النار، رحلة السيد أبو العلا البشري، زينب والعرش، الرجل والحصان، ثلاثية نجيب محفوظ، وغيرها من الأعمال.



أول ممثل يحصل على جائزة الدولة التقديرية

وكشف حداد خلال دراسته عن أن الفنان محمود مرسي أول ممثل يحصل على جائزة الدولة التقديرية، إذ حصل عليها قبله ممثلون لكن بصفتهم مخرجين مثل يوسف وهبي وحمدى غيث، وسعد أدرش، منوها إلى أنه على الرغم من كل الأدوار المهمة التي قدمها مرسى للسينما إلا أنها لم تستطيع الكشف عن موهبته الحقيقة المدهشة، وقد عمل بالإخراج وجعله أكثر تفهمًا ودقة، ولم يقتصر على التمثيل فقط بل عمل أستاذًا أكاديميًا في فن التمثيل والإخراج.