تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

قالت منصة شبكة تليفزيون "وايون الإخبارية" الهندية إن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يزور مصر خلال شهر يونيو الجاري، لتكون أول زيارة يقوم بها لمصر منذ تقلده مهام منصبه في عام 2014، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والعمل على زيادة تعزيزها على مختلف الأصعدة، وضمن نشاط خارجي لرئيس الوزراء الهندي يزور فيه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.

وقالت مصادر هندية، فى تقارير للمنصة، إن العلاقات المصرية الهندية تشهد روحًا جديدة من الانطلاق في كل مجالات التعاون منذ الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير الماضي، والتي حل فيها ضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطني "عيد الجهورية"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم علاقات التعاون في كل المجالات، خاصة التعاون في قطاع التعليم والتنمية البشرية وهو من مجالات التعاون التي ستشهد زخمًا في الفترة المقبلة، حيث عبرت مصر عن رغبتها في إقامة مركز ضخم للتعليم العالي الهندى فى مصر يحاكي المعهد الهندى للتكنولوجيا (IITs).

ويقول المراقبون إنه بالنظر إلى أوجه التشابه بين مصر والهند من حيث كونهما صاحبتى أقدم حضارتين ضاربتين في القدم، وبالنظر كذلك إلى امتلاك البلدين موارد طبيعية هائلة وضخامة عدد السكان بهما، ترى الهند أن مصر هي شريك طبيعي لها.

كما أن ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي واتفاقات للتجارة الحرة مع الهند يتيح لمصر أن تكون قبلة للمستثمرين الهنود وبوابة عبور لهم للاستثمار والعمل في بلدان إفريقيا ووسط آسيا.

كذلك تضع الهند في اعتبارها ما تتمتع به مصر من مكانة في العالم الإسلامي أملتها جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعمها الدائم للاعتدال والبعد عن التطرف، وهو ما أعطى القاهرة صوتًا مسموعًا في منظمة التعاون الإسلامي واحترامًا على الصعيدين الدولي والإسلامي.