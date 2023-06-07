الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن توسعة مركز "باب جبريل" لخدمة زوار المسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم الأربعاء بدء العمل بالتوسعة الجديدة لمركز صحي "باب جبريل" والذي يقع داخل ساحات المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية، والتي زادت طاقته الاستيعابية بنسبة 195٪ من طاقته السابقة بالتزامن مع بداية موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأوضح تجمع المدينة الصحي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس" - أن السعة السريرية في المنطقة الصفراء بالمركز تضاعفت من 3 إلى 9 أسرة، وذلك لمعاينة الحالات الخفيفة والمتوسطة، فيما تمت زيادة السعة السريرية في المنطقة الحمراء من 1 إلى 4 أسرة لتقدم الخدمات الصحية للحالات الخطيرة والحرجة، إضافة لغرفة العزل، والمختبر، واستحداث المكاتب الإدارية، وغرفتين للخدمات المساندة، وصالات انتظار تتسع لأكثر من 30 مستفيداً، وأيضاً استحداث عدد من دورات المياه لخدمة المراجعين.

وأكد التجمع أن توسعة المركز تأتي وفق خطة متكاملة لمواكبة الزيادة في أعداد الزوار والمستفيدين والسيّاح والتي تشهدها المدينة المنورة خلال موسم الحج وكذلك العمرة على مدار العام، منوهاً بتجهيز أقسام المركز بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة بهدف رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

ويقدم تجمع المدينة المنورة الصحي خدماته لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة هذا العام من خلال عدّة مراكز صحيّة دائمة موسميّة.

تتضمن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ووحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين، ومركز الصافية للرعاية العاجلة ومركز صحي باب جبريل، بالإضافة لمراكز الميقات والهجرة ومركز محطة حجاج البر الموسمية.

المدينة المنورة الصحي المسجد النبوي باب جبريل المكاتب الإدارية موسم الحج حجاج البر

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