راموس: بنزيما استثنائي.. وهاري كين يستحق الانضمام إلى ريال مدريد

أشاد النجم الإسباني سيرجيو راموس، بفريقه السابق ريال مدريد، موجهًا نصيحة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، في حال انضمامه إلى النادي الملكي في الصيف.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين في الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأفادت التقارير الصحفية، بأن مسئولي ريال مدريد يريدون تقديم عرض رسمي يبلغ قيمته 80 مليون يورو لضم هاري كين، في حين تريد إدارة توتنهام الحصول على ما لا يقل عن 120 مليون يورو.

راموس يوجه رسالة خاصة إلى هاري كين بشأن اهتمام ريال مدريد بضمه

وبناءً عليه، نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات راموس، قائلًا:"ريال مدريد فريق كبير ومميز ويتمتع بعقلية الفوز، إنه بمثابة فرصة عظيمة لأي لاعب، لذلك يجب اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها".

وعن هاري كين، قال راموس:"هاري كين لاعب قوي ورائع في أرض الملعب ويمتلك مهارات فنية كثيرة، وسجل الكثير من الأهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وتابع:"كل هذه المميزات التي يمتلكها هاري كين لفتت أنظار ريال مدريد، وهو يستحق ذلك، ولكن أعتقد أيضًا أنه قادرًا على التطور بشكل أكبر، لديه الكثير ليقدمه".

وعن سمات اللاعب الذي سيكون خليفة كريم بنزيما في ريال مدريد، أجاب راموس:"بنزيما لاعب استثنائي، لذلك يجب أن يكون خليفته مثله".

وأوضح:"يجب أن يتمتع بخبرة كبيرة ويُجيد التعامل مع الضغط والأضواء؛ لأنه سيلعب بقميص ريال مدريد".

وواصل:"لا يُمكن لأي لاعب ارتداء هذا القميص بسهولة، لذلك سيكون اختيار اللاعب الجديد مناسبًا، والتأكد من قدرته على تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه في تحقيق الإنجازات".

واختتم راموس تصريحاته:"كريم بنزيما ساهم في الكثير من النجاحات مع ريال مدريد، إنه من أفضل لاعبي العالم وفي تاريخ النادي، وسيكون تعويضه صعبًا بالتأكيد".

وكان كريم بنزيما قد رحل عن صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده، ليُنهي مسيرة دامت 14 عامًا، توّج خلالها بجميع الألقاب الممكنة، لينضم في النهاية إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وشارك منذ ذلك الوقت في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.