خالد جلال يفتتح "ستوكمان" على مسرح الغد بالعجوزة

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "ستوكمان" على مسرح الغد بالعجوزة، وهو العرض الثاني للفرقة خلال هذا العام بعد العرض المسرحي "بعد آخر رصاصة".

"ستوكمان" عرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الفائز بجائزة ساويرس الثقافية لعام ٢٠١٩، وحضر الافتتاح عدد من مديرى فرق البيت الفني للمسرح.

ويعد العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، بعد عرض "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس، "سيدتى أنا " إنتاج فرقة المسرح القومي، "ياسين وبهية" و"حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" و "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

وتدور أحداث العرض المسرحي "ستوكمان" حول رحلة الحياة، ورحلة اكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وقد يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، ربما تكون أحلامًا مشروعة، وأحيانًا أخرى تكون تطلعات لابد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخلياََ عن كل شئ حتي يكمل طريقه إليها.

ويشار إلى أن "ستوكمان" البطولة للفنانين "ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على"، ديكور حمدى عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، إخراج د. أسامة رؤوف.