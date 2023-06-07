حبس المتهمين بتصنيع المخدرات داخل شقة في السلام

قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٥ كيلو جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام، 150 قرصا مخدرا، كمية من البودر المخدر وزنت ٢ كيلو جرام، 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار، ماكينة عد نقود، سلاح أبيض "خنجر، سكين"، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.