الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تضامنًا مع فينسيوس.. ولاية ريو دي جانيرو تصادق على قانون ضد العنصرية

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

صدقت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأربعاء، على قانون جديدة لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وأطلقت الولاية القانون باسم “فيني جونيور” تضامنًا مع البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني.

القانون يقضي بوقف مباريات كرة القدم في حال حدوث إساءات عنصرية لفترة يحددها المنظمون، أو تعلّق إذا تكررت الحوادث أو كانت ناجمة عن عمل جماعي.

وتعرض فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا في مباراة الفريقين بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني؛ وتطورت الأمور لدخول فينسيوس في مشادة مع الجماهير ومع لاعبي فالنسيا وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر هذه المشادة.
وتلقي فينسيوس جونيور رسائل دعم من لاعبي كرة القدم حول العالم منذ حدوث الواقعة العنصرية، ودعمه عدد كبير من زملائه ضد الهجوم العنصري.

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه لن يتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم العنصرية.

ومن جهته؛ شدد نادي فالنسيا، في بيان له، على أن مرتكبي هذه الجرائم سيمنعون من دخول المباريات مدى الحياة.

فينسيوس جونيور فينسيوس فيني جونيور العنصرية ريو دى جانيرو

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