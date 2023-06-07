مصرع طفل في بيارة صرف زراعي بالتل الكبير بالإسماعيلية

لقي طفلٌ مصرعه نتيجة سقوطه في بيارة صرف أرض زراعية في جمعية القليوبية الزراعية بوادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ لمركز شرطة التل الكبير يفيد بسقوط طفل في بيارة صرف أرض زراعية في جمعية القليوبية الزراعية بوادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، إلى مكان البلاغ الذى أسفر عنه مصرع طفل يدعى طارق محمد فضل، ١١ سنة، ومقيم في محافظة بنى سويف، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجارِ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الطفل المتوفي.