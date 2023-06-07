لجنة (6+6) الليبية تتوصل إلى تفاهمات بشأن قوانين الانتخابات

توصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين ( 6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، إلى توافقات بشأن تنظيم الانتخابات في ليبيا في نهاية العام الحالي.

وتم الإعلان خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية أمس، التوصل إلى اتفاقيات من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الجلسة الختامية للحوار، أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميًا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، موضحًا أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.