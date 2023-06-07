الفروسية.. الشعب يدخل مضمار "ولاد الذوات" (ملف تفاعلي)

أول ما عرفها الإنسان واستخدمها في الحروب ثم باتت وسيلة للنقل والمواصلات، وتدرج بها الحال لتصبح رياضة انفرد بها الأمراء والملوك، كونها رياضة مكلفة وتتطلب مهارات معينة لم يستطع سوى علية القوم تلبيتها، لكن مع تقدم الزمن لم تعد تلك النظرية صحيحة، فلم تعد لعبة أولاد الذوات بل فتحت ذراعيها للجميع، خاصة بعد انتشار أكاديميات ومدارس متخصصة لتعليم الفروسية، ناهيك عن النوادي وعدد من مراكز الشباب، إنها رياضة الفروسية التي أصبحت مصر واحدة من أقوى الدول في امتلاك الخيول العربية الأصيلة، حيث تمتلك أجود السلالات.

ومنذ أيام، قرأنا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية، وخلالها التقى بعدد من طلاب الدورة الأولى للفروسية بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا لهم أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجابًا على شخصية النشء وحياتهم العملية مستقبلًا.

وانطلاقًا من تشجيع الرئيس السيسي، تحدثنا في السطور التالية مع عدد من المدربين والمتدربين على رياضة الفروسية، التي جذبتهم وأثرت على شخصيتهم بشكل كبير، فهي علمتهم الثقة بالنفس وحسن القيادة والمرونة في التعامل مع الآخرين، وغيرها من الصفات التي حدثونا عنها، أيضًا حدثنا عدد من أصحاب المزارع والمدارس المتخصصة في تعليم الفروسية عن سوق الخيل وكيف يتم تصديرها للخارج، وغيرها من المعلومات التي تقرأها في السطور التالية.

"محمود" أول فارس بقدم واحدة

البداية مع كانت مع فاطمة سيد، وهي والدة محمود سامح، 14 عامًا، أول فارس بقدم واحدة في مجال الفروسية، والتي كانت دافعًا له للتغلب على مصاعب حياته والمتنمرين في حياته، والتي بدأت قصته منذ إصابته بسرطان العظام، وأجرى 50 عملية جراحية إلى أن وصل لمرحلة البتر، والتي كانت مرحلة صعبة عليهما، خاصة أنه مواظبًا على رياضتي السباحة والجمباز، لكن بعد "البتر" قرر البحث عن شغف جديد ورياضة جديدة يتفوق فيها.

وتروي الأم، أنه انجذب إلى رياضة الفروسية بعد مشاهدته للعديد من الفيديوهات لها، وبدأت رحلة البحث عن مدربين وأماكن مناسبة ليتعلم تلك الرياضة، ولم تألُ الأم جهدًا في تشجيعه، مؤكدة أنه تعلم منها الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالعجز، خاصة بعد مشاركته في بطولات الجمهورية، وحصده للمراكز الأولى أمام آخرين ليست لديهم مشكلات صحية، ما جعله دائم التفوق فيها، وحصل على وعد من وزير الشباب والرياضة بمشاركته في مسابقات الباراليمبك العام القادم.

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