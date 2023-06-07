وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارات غرب

قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بجولة تفقدية ميدانية موسعة لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة بإدارات السلوم الحدودية وسيدي براني والنجيلة غرب المحافظة.

وتابع “شحاته” خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس السلوم الثانوية المشتركة وبراني الثانوية وعمر بن الخطاب الابتدائية بالنجيلة جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مديري إدارات غرب مطروح بالتنسيق الفوري مع رؤساء المراكز والمدن لنظافة محيط هذه المدارس ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها كذلك تم توجيه مديري الإدارات بالاهتمام بنظافة مقار اللجان وإعدادها بشكل أفضل استعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتفقد وكيل تعليم مطروح الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان إمتحانات الشهادة الثانوية بإدارات السلوم والنجيلة وبراني.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح لمشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية بذلك وايضا تطبيقا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لمدير الإدارات التعليمية علي سرعة الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان وإعداد الاستراحات الحكومية وتجهيزها بشكل لائق مع التشديد علي توفير كافة المنظفات والمعلمات داخل الاستراحات حرصاً علي صحة السادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم قامت بتجهيز الاستراحات الحكومية بتجهيزات لوجستية بلغت قيمتها مليون وثلاثمائة ألف جنيها دعما من صندوق دعم المشروعات التعليمية.

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