دبلوماسى سابق: جولة الرئيس السيسى الإفريقية ستعطى قوة دفع لموقف مصر فى سد النهضة

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية، قائلًا إن دولة موزمبيق تعاني من الإرهاب، وجزء من الأراضي في موزمبيق منذ عامين تعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، لكن الجيش الموزمبيقي استطاع أن يتغلب عليه.

وأضاف هريدي، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أبرز الموضوعات التي سيناقشها الرئيس السيسي خلال زيارته إلى موزمبيق موضوع التعاون في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالدول التي تقع في شرق قارة إفريقيا مثل زامبيا وأنجولا وموزمبيق، حيث يربط حوض النيل بيننا جميعًا.

وتابع: "لا شك أن طرح وجهة النظر المصرية بالنسبة لملف السد الإثيوبي خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الدول الثلاث سيكون أمرًا مهما؛ لأن الأفارقة يهتمون بالزيارات على هذا المستوى، ومباحثات الرئيس السيسي في هذه الدول ستعطي قوة دفع للموقف بالنسبة للسد الإثيوبي والموقف المصري في القارة بصفة عامة".