خلال 9 سنوات.. مصر من أفضل الوجهات السياحية

تقارير دولية

منذ عام 2011، عانت السياحة في مصر من عدم الاستقرار السياسي والتي تبعها حكم جماعة الإخوان لمصر وزرع خلاياهم الإرهابية في كافة ربوع الوطن، ومع ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، نجح في القضاء على الإرهاب لتعود مصر مجددًا كواحدة من أجمل وأفضل الوجهات السياحية في العالم وأفضل مما كانت عليه بشهادة التقارير الدولية.

جذب المستثمرين من القطاع الخاص

وأفاد موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له بأنه في 15 مايو، أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العملاقة للضيافة أنها ستوسع محفظتها في مصر ببناء فندقين جديدين في غرب القاهرة من المقرر افتتاحهما في عامي 2026 و 2028.

وأضاف أنه من المقرر زيادة هذه الفرص في أعقاب محاولة الحكومة المتجددة لمضاعفة عدد الزوار السنوي من مستويات ما قبل الوباء وما يقرب من ثلاثة أضعاف عائدات السياحة السنوية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعًا من 12.2 مليار دولار في عام 2022.

وأشار الموقع إلى أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح الحكومة المصرية في تطوير قطاع السياحة حتى أصبح نقطة جذب جديدة في الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.

تحديات كبرى ونجاح حكومي كبير

وبحسب مركز "إكسفورد بيزنس جروب" البريطاني، فإنه بالرغم من مكانة مصر القوية، مقارنة بجيرانها، والتاريخ الطويل في دعم قطاع السياحة، فإن المهمة في السنوات الأخيرة لم تكن سهلة.

وتابع أن إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 14.5٪ في عام 2011 ثم إلى 12.4٪ في عام 2013 قبل أن ينتعش عام 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، ليصل إلى 12.8٪، وبالرغم من الرياح المعاكسة الصعبة، كان لدى الحكومة المصرية أمل كبير في أن يظل القطاع جزءًا حيويًا من الاقتصاد.

وأضاف أن القطاع شهد طفرة كبرى في عام 2022 بعد رفع قيود السفر العالمية، حيث جنت مصر جهودها السابقة لتطوير القطاع والنهوض به.

وأوضح المركز أنه في عام 2014، كان الإنفاق على السفر المحلي مسؤولاً عن 64.1٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة، وفقًا لمركز التجارة العالمي للسفر والسياحة في حين شهد عدد السياح العرب زيادة ملحوظة في النصف الأول من عام 2015.

وتابع أن أحد الجوانب الأكثر بروزًا لجهود الحكومة لتحسين الصحة العامة للصناعة تمثل في زيادة استدامتها وتقليل آثار الزائرين على مناطق الجذب، حيث تركز الدولة جهودها على التنوع البيولوجي، وإنشاء التخلص المستدام من النفايات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أفضل الوجهات السياحية في 2023

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مصر صُنفت كواحدة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2023، ففي مقال بعنوان "أين تسافر في عام 2023: أفضل الوجهات للزيارة" ، عرضت "سي إن إن ترافيل" بعضًا من أفضل الوجهات السياحية لهذا العام ، مع وجود القاهرة في القائمة.

وأشار التقرير إلى المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة. يضم المجموعة الكاملة من كنوز الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى القطع الأثرية الفريدة الأخرى.

وذكر أنه على الرغم من أن أهرامات الجيزة تمثل "جولة القوة في المدينة، إلا أنه لا يزال هناك المزيد لرؤيته"، حيث تمتلئ مدينة القاهرة بالعديد من المعالم الأثرية، وخاصة العمارة الإسلامية التاريخية، كما أشار إلى جامع الأزهر كأحد المعالم الإسلامية المهمة التي يعود تاريخها إلى عام 970.

مصر تجذب السائحين

أبرز موقع "ذا فوكس أون ترافيل نيوز" الدولي المهتم بالسفر، أهم الأسباب التي تجعل السياح يختارون مصر من بين أفضل الوجهات السياحية التي يخططون لزيارتها لعام 2023.

وذكر التقرير أن مصر دولة ذات تاريخ رائع، وثقافة، وجمال، وكنوز أثرية، وحضارة عريقة، ومناطق جذب سياحي فريدة، فهي تقدم لضيوفها رحلة لا تُنسى عبر الزمن تلهمهم بعجائب الحضارة المصرية القديمة وتأسرهم بحياتها العصرية وكرم ضيافتها.

وعن أهم أسباب إضافة مصر إلى قائمة الوجهات السياحية التي يجب زيارتها، أوضح التقرير أن مصر موطن لكثير من المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العالم والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين والتي لا تزال تدهش الزوار بعظمتها ومجدها وحيويتها.

وأضاف التقرير أنه يمكن للزوار استكشاف العديد من أعظم الآثار في مصر من خلال المواقع الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتعرف على حضارتهم القديمة من خلال زيارة متاحفها.

وأشار إلى أن المتحف المصري بالتحرير من أشهر المتاحف في العالم حيث يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية منها القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.

وأوضح أن المواقع الأخرى التي تستحق الزيارة تشمل معابد الكرنك والأقصر ومعابد أبو سمبل ومعبد فيلة ، حيث تقدم لمحة عن حضارة مصر القديمة الغنية.

أضاف التقرير أن مصر أرض وفيرة، حيث أن نهر النيل والأراضي المحيطة به توفر مناظر طبيعية خلابة وتجارب لا تُنسى، كما يمكن للزوار مشاهدة جمال الصحراء والمساحات الخضراء المتناقضة على ضفاف نهر النيل من خلال رحلة نيلية.

كما سلط التقرير الضوء على الأماكن والثقافة النابضة بالحياة التي تمتلكها مصر، والتي تعكس تاريخها الطويل، ويمكن للزوار تجربة كرم ودفء الشعب المصري من خلال تناول الأطعمة التي تميز المطبخ المصري، والاستماع إلى الموسيقى المصرية الغنية والتعرف على عادات تقاليد المجتمع.