«نستله» مصر توقع أول اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع "شيفت إي في" لتحويل أسطولها إلى سيارات كهربائية

أعلنت شركة نستله مصر- كبرى الشركات العالمية في مجال التغذية والصحة- عن توقيع اتفاق تشغيل بالكهرباء مع شركة "شيفت إي في"- الشركة الناشئة في مجال المواصلات الكهربائية- لتحويل أسطول الخدمات اللوجستية الخاص بها للعمل بالطاقة الكهربائية باستخدام تقنية Electrofitting™️ التي ابتكرتها الشركة الناشئة، كأول برنامج كامل للتشغيل الكهربائي لأسطول سيارات شركة في مجال الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تساهم نستله من خلال التقنية الجديدة في تقليل الانبعاثات الكربونية، عن طريق تمديد عمر السيارات الخاصة بها وتحويلها إلى سيارات كهربائية، مما يساعد أيضًا على توفير نفقات التشغيل والصيانة.

يأتي هذا الاتفاق بعد التطبيق الناجح لتقنية "شيفت إي في" في عمليات نستله المختلفة في مصر، والذي يعد أول تطبيق للسيارات الكهربائية في في مجال الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية، ويحدد الاتفاق خريطة تحويل أساطيل السيارات التي تستخدمها نستله في أنشطة المبيعات والتوزيع، والتي تتراوح حمولتها بين 0.5 و4 أطنان إلى الطاقة الكهربائية. وتم دعم التطبيق الأولى من قبل تراكسل وهي شركة مصرية ناشئة أخرى تعمل على بناء منصة نقل بالشاحنات لمساعدة الشركات على نقل سلعها في جميع أنحاء مصر بكفاءة وموثوقية، مع إعطاء مختلف أصحاب المصلحة رؤية عبر سلسلة التوريد الخاصة بهم.

وقال السيد/ طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنستله مصر والسودان : "تتصدر نستله مسيرة التغيير نحو مستقبل مستدام، حيث نلتزم ليس فقط بتقليل الإنبعاثات الكربونية لعملياتنا للوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2050، بل أيضًا بتمكين الشركات الناشئة المحلية وتشجيع الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع. ومن خلال اعتماد تقنيات متطورة مثلElectrofitting™️، تواصل نستله مصر وضع المعايير العالية التي يجب أن تتبعها شركات السلع الاستهلاكية كأول شركة في مصر تقوم بهذه الخطوة، كما تؤكد نستله التزامها الراسخ بتحقيق تأثير إيجابي وحماية كوكبنا للأجيال القادمة".

من جانبه، صرح السيد علي الطيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "شيفت إي في": "مهمتنا هي تمكين الشركات العالمية الرائدة مثل نستله من تقليل أثرها الكربوني لتحقيق التزاماتها بالوصول إلى صفر انبعاثات في أساطيلها دون التضحية بالإتاحة التشغيلية أو التكلفة، وهو بالضبط ما تهدف إليه تقنية Electrofitting™️، نحن سعداء بالتعاون مع نستله لتوسيع نطاق نشر التقنية الخاصة بنا في الأسواق العالمية، وإظهار مدى تأثيرها مع شركة رائدة عالمية في مجال الاستدامة مثل نستله".

نستله مصر توقع أول اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا



يمثل اتفاق تحويل السيارات إلى كهربائية بين نستله و"شيفت إي" نقطة تحول هامة في نشر السيارات الكهربائية من خلال تقنية Electrofitting™️ في الأسواق الناشئة، حيث سيتم التحوّل التدريجي خلال عامي 2023 و 2024 في مصر، وهذا ما يضع الأساس للتوسع في استخدام هذه التقنية في مناطق وشركات أخرى حول العالم.



وتعد شركة نستله مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نستلة أس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتي تعد أكبر شركة فى العالم فى مجال التغذية، تواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870 عن طريق المستوردين، وبدأت الشركة عملياتها فى مصر عام 1988. على مدار تاريخها الطويل في مصر، إستطاعت نستله النمو بحجم أعمالها فلديها أكثر من 3000 موظف وتوفر أكثر من 8000 وظيفة غير مباشرة في 3 مصانع مخصصة لخدمة العائلات المصرية وتقديم منتجات لذيذة وصحية ومنها نسكافيه ، نستله بيور لايف ، نيدو ، نيسكويك ، ماجي ، كيت كات ، سيريلاك وغيرها الكثير. أن خلق قيمة مشتركة في المجتمع هو واحد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية نستله ، ولذلك فقد أقامت العديد من الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية والحكومة بما في ذلك وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

نبذه عن "شيفت إي في"

وشركة "شيفت إي في" هي شركة ناشئة مقرها القاهرة تعمل في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية. انشأت الشركة اكبر مصنع لبطاريات الليثيوم ايون في الشرق الاوسط وابتكرت تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات من الوقود إلى الكهرباء في ساعات قليلة. تمكن التكنولوجيا الأساطيل التجارية من العمل بالكهرباء لتخفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية، بدون تكاليف استثمارية، عبر حلول تمويلية من مؤسسات مالية رائدة.

تأسست شركة "شيفت إي في" في عام ٢٠٢١ من قبل علي الطيب المدير التنفيذي، وعمرو حلمي مدير قسم التكنولوجيا، وجذبت استثمارات من مستثمرين رائدين مثل Union Square Ventures و Algebra Ventures وغيرهم