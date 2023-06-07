الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير: التحول الرقمي إحدى دعائم الجمهورية الجديدة

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2023 والتي استضافها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام" بحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات والعديد من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات في جميع دول العالم.

وقال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تمثل منصة عالمية تجمع المنظمين وواضعي السياسات في قطاع الاتصالات ويرسخ من مكانة مصر المتميزة بين أسواق التكنولوجيا والاتصالات إقليميا.

وأضاف اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن التطور التكنولوجي يتماشى مع الحراك الدؤوب الذي تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات لتشجيع الاستثمار لجذب الشركات العالمية في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

وأكد نصير أن مشاهدته مصر من تعزيز في التحول الرقمي خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة.

وأشاد نصير بمنظومة الاتصالات في مصر لدورها المتميز لتحول مصر مركزا للتحول الرقمي الذي هو إحدى دعائم الجمهورية الجديدة.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جهودهم فى إنجاح الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات يما يساهم في تعزيز مصر نحو التحول الرقمى.

الاتحاد الدولي للاتصالات التطور التكنولوجي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن

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