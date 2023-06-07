لقاءان للتعارف للنائب البابوي بقبرص في مقر السفارة المصرية

زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي بقبرص، بمرافقة الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس في نيقوسيا، مقر السفارة المصرية هناك، واستقبلهما السفير عمر حمزة سفير مصر بقبرص، والمستشار مها شاهين نائب السفير، والمستشار محمد رؤوف والقنصل كمال الدين صلاح.

دار خلال الحوار أثناء الزيارة عن بعض الأمور المتعلقة بالجالية القبطية الموجودة في قبرص.

وفي سياق آخر، زار النائب البابوي ومعه الراهب القس إرميا آڤا مينا، نيافة المطران جورجيوس رئيس أساقفة قبرص، ونقل له تحية ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني، ودار الحديث عن العلاقة القوية التي تجمع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية بقبرص.

ومن جهته، أعرب رئيس الأساقفة عن تقديره الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق، وشهدائها في العصر الحديث، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور.

كانت قد احتفلت إيبارشية وسط الجيزة بقداس عيد العنصرة بسيامة أربعة كهنة جدد، للخدمة في كنائس الإيبارشية، وأيضًا بنوال اثنين من كهنتها رتبة القمصية.

وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الأربعة الجدد، وهم:

١- الشماس ماجد عدلي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بفيصل باسم القس توما.

٢- الشماس جون رسمي كاهنًا عامًا باسم القس مكاري.

٣- الشماس أمجد ناشد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس كرياكوس.

٤ - الشماس عبدالله خليل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس بولا.

كما أقيمت صلوات رسامة القمصين الجديدين، وهما:

١- القمص مارك جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل.

٢- القمص مرقوريوس إسحق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالجيرة.