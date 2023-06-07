الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندي: قطاع الزراعة شهد تطورا غير مسبوقا في 9 أعوام من حكم الرئيس

حازم الجندي
حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدولة المصرية شهدت على مدار ٩ أعوام منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم نهضة غير مسبوقة في عدد كبير من المجالات، مشيرا إلى أن التطورات والانجازات لم تخلوا من أي قطاع من القطاعات حيث حرص سيادته على اتباع سياسات متوازنة عملت على إصلاح كافة المشكلات في مختلف المجالات في وقتا واحد.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن الرئيس دائم التوجيه للحكومة بضرورة تقديم الدعم المستمرة لقطاع الزراعة، لافتا أن الدولة أولت اهتمام كبير لقطاع يعد من عصب القطاعات التي تدعم الاقتصاد القومي، وتعظم الاحتياطي النقدي الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات الزراعية، لافتا إلى أن بعض الإنجازات التي حدثت في قطاع الزراعة منها على سبيل المثال استصلاح المليون ونصف المليون فدان مما ساهم في تحقيق تنمية عمرانية جديدة ووفرة في المحاصيل الزراعية بحيث يتم ضمان وجودها طوال العام.

وأكد الجندي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بفضل كم المشروعات القومية التي تم افتتاحها وتدشينها في إطار المبادرات الرئاسية التي تستهدف زيادة حجم الصادرات إلى أن وصلت مليوني و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز قيمة الصادرات المصرية والقدرة على فتح أسواق جديدة لها سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

وأوضح النائب حازم الجندي أن الاهتمام بقطاع الزراعة انعكس على الفلاح المصري، بتحسن أحواله المعيشية من خلال  زيادة كافة أسعار التوريد للمحاصيل للحكومة، ما دعم الفلاح فضلا عن الحزمة التشريعية التي عملت على توفير معاش للفلاح وتطبيق منظومة الكارت الذكي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من ضمن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا القطاع إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة في هذه المنظومة.

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