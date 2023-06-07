إزالة 48 تعديا بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدى بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 4236 مترا مربعا، عبارة عن 11 حالة تعد بمساحة 2130 م2 بكفر الدوار،و 3 حالات تعدي بمساحة 1400 م2 برشيد، و4 حالات تعدي بمساحة 243 م2 بشبراخيت.

كما تم إزالة 7 حالات تعد بمساحة 163 م2 بالمحمودية، و6 حالات تعد بمساحة 140 م2 بالدلنجات، و10 حالات تعد بمساحة 82 م2 بأبو المطامير، و3 حالات تعد 44 م2 بإدكو، و4 حالات تعد بمساحة 34 م2 بكوم حمادة.

وشددت بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتمت نائب محافظ البحيرة بأن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.