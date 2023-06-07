الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 48 تعديا بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها،  وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدى بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 4236 مترا مربعا، عبارة عن 11 حالة تعد بمساحة 2130 م2 بكفر الدوار،و 3 حالات تعدي بمساحة 1400 م2 برشيد، و4 حالات تعدي بمساحة 243 م2 بشبراخيت.

 كما تم إزالة 7 حالات تعد بمساحة 163 م2 بالمحمودية، و6 حالات تعد بمساحة 140 م2 بالدلنجات، و10 حالات تعد بمساحة 82 م2 بأبو المطامير، و3 حالات تعد 44 م2 بإدكو، و4 حالات تعد بمساحة 34 م2 بكوم حمادة.

وشددت بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتمت نائب محافظ البحيرة بأن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

11 حالة تعدى استرداد حق الدولة إزالة 48 حالة تعدي الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السيسي رئيس الجمهورية الرقعة الزراعية

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: عاصفة ترابية وذروة الطقس السيئ

إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

كشف ملابسات قتل مزارع فى سوهاج

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

القبض على المتهمين بسرقة النوافذ وبيعها خردة في السيدة زينب

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟