دراسة : حديثو الولادة المبتسرين يعانون من كسور أقل مقارنة بغيرهم

قالت الدراسة إن الأطفال المولودين بوزن منخفض معرضون لكسور أقل في مرحلة الطفولة من غيرهم.

وذكر موقع hindustantimes الطبي أن دراسة حديثة بجامعة شرق فنلندا ومستشفى جامعة كوبيو، أكدت أن الأطفال المبتسرين وذوي الوزن المنخفض عند الولادة يعانون من كسور أقل في مرحلة الطفولة مقارنة بحديثي الولادة ذوي الوزن الطبيعي .

تضمنت الأبحاث القائمة على التسجيل بيانات من السجل الطبي الوطني للولادة، وسجل الرعاية للرعاية الصحية ، وإحصاء فنلندا، تم تضمين بيانات من مليون شاب وأكثر من 100000 كسر في الدراسة.

من المعروف أن الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة أو يعانون من انخفاض شديد في الوزن عند الولادة معرضون لخطر الإصابة بأمراض العظام الاستقلابية الناتجة عن الخداج، حيث يحدث تراكم المعادن لدى الجنين بشكل رئيسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، حيث أفادت بعض الدراسات الأصغر السابقة أيضًا عن زيادة خطر الإصابة بالكسور في مرحلة الطفولة لدى الأطفال المولودين قبل الأوان.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة سابقة من فنلندا أن الأطفال الخدج ما زالوا يعانون من انخفاض كثافة المعادن في العظام حتى في مرحلة البلوغ، مع وضع هذا في الاعتبار، شرعنا في فحص ما إذا كان الأطفال حديثو الولادة والذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالكسور في طفولتهم ، مقارنة بالأطفال المولودين خلال فترة الحمل الكاملة والوزن الطبيعي عند الولادة .

وجد الباحثون أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة يعانون من كسور أقل بشكل ملحوظ في مرحلة الطفولة مقارنة بالأطفال حديثي الولادة الآخرين.، فكان الاختلاف واضحًا بشكل خاص في الأطفال المولودين قبل الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل، والذين يعانون من كسور أقل بنسبة 23٪ مقارنة بالأطفال المولودين بالكامل، كان هناك أيضًا عدد أقل من الكسور في المجموعة التي كان وزنها عند الولادة أقل من 2500 جرام ، وخاصة في المجموعة التي كان وزن الولادة فيها أقل من 1000 جرام.

لذا "يمكن أن نستنتج أن خطر الإصابة بالكسور في مرحلة الطفولة تفسر بعوامل أخرى غير تأثير الولادة المبكرة على العظام. ومع ذلك ، فإننا نعلم أن الأطفال المبتسرين أقل عرضة للمشاركة في الألعاب الرياضية ، ولديهم مخاطر أقل - اتخاذ السلوك حتى عندما يكونون بالغين مقارنة بالأطفال الذين أتموا فترة حمل كاملة ".