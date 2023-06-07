"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

قالت أمينة محروس محمد، نجلة مسن تُوفى بعد سقوط شجرة على منزله في عزبة الشعايرة التابعة لقرية دراجيل بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية، إن والدها لقي مصرعه منذ أيام وذلك أثناء نومه بغرفته بجوار نجله بسبب سقوط شجرة على منزلهم.

وأكدت نجلة المتوفى أن والدها كان يعاني من جلطة منذ فترة، ولكن كان تحسن وأصبحت صحته جيدة، وفي ليلة العاصفة تفاجأت بأحد يخبرها بأن والدها وشقيقها تحت أنقاض منزلهم عقب سقوط شجرة على منزلهم، وقامت قوات الشرطة بمعاونة الأهالي والإسعاف باستخراج الجثمان.

وناشدت أمينة محروس محافظ المنوفية والجهات المسؤولة بإعادة بناء المنزل لأن سكانه في خطر، كما أنه انهار جزء كبير منه يوم العاصفة الماضية.

وترجع أحداث الواقعة عندما لقي مسن بالمعاش مصرعه وأصيب نجله بالصف الثاني الثانوي وذلك عقب سقوط شجرة على منزلهم بسبب حالة الطقس السئ في الساعات الأولى من صباح يوم العاصفة الجمعة الماضية، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الشهداء المركزي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بعزبة الشعايره التابعة لذات المركز مما تسبب في وفاته وإصابة نجله إصابة بالغة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء، بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث، والذي تبين له سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز ووفاة صاحب المنزل ويدعى "محروس، م، ا" يبلغ من العمر 73 عاما بالمعاش وإصابة نجله "محمد، م،م، ا" طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري وتم نقل المصاب المتوفى للمستشفى واتخاذ اللازم.

وشيع أهالي المتوفى جثمانه وذلك بعد معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح دفن الجثمان وتم دفنه بمقابر العائلة كما يتلقى الطالب المصاب الرعاية الطبية بالمستشفى حتى الآن.

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