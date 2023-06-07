الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تكشف مصير عظة البابا تواضروس اليوم الأربعاء

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشفت الكنيسة الأرثوذكسية عن مصير العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التي كان من المقرر أن تُستأنف مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان، إنه تقرر إلغاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، التي كانت مقررة فى السابعة مساء بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة؛ نظرًا لتعرضه لوعكة صحية قبل أيام قليلة.

وكان من المقرر أن يستأنف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم، وذلك بعد توقف لمدة ما يقرب من 50 يومًا.

كان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد طمأن المصريين على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريريك الكرازة المرقسية، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة عقب قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط، مؤكدًا أن الحالة بسيطة.

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن التشخيص التهاب بسيط في العصب السابع، وأجريت فحوصات شديدة الدقة.

وأشار إلى أن البابا بعدما صلى قداس عيد حلول الروح القدس في كينج مريوط، شعر بوعكة فتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وانتهى تشخيص الأطباء لإصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع.

وأوضح أن العلاج سيتم داخل مصر، وهذه الحالة معروفة ومنتشرة، لافتًا إلى أن البابا سيحظى بفترة راحة، مردفا: “قداسة البابا أوقف الاجتماعات الرعوية والأنشطة الجماعية، لكن أجندته في اللقاءات الفردية مستمرة كما هي”.

القمص موسى ابراهيم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية القمص موسى ابراهيم ا الكاتدرائية المرقسية متحدث الكنيسة للبابا تواضروس لكنيسة الأرثوذكسية لكاتدرائية المرقسية لكن لقمص موسى إبراهيم

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