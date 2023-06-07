الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري نفسي: سماع الأغاني الحزينة يؤثر على الصحة العقلية

جريدة الدستور

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، تأثير سماع الأغاني الحزينة على الأشخاص، موضحاً أنها يُمكن أن تسبب حالة من الاكتئاب لدى البعض.

وقال “هندي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد” عبر فضائية "TEN": إن سماع الأغاني الحزينة يختلف حسب تكوين الشخصية، ولكن الاستماع للأغاني الحزينة يعيدنا للخلف وللحنين للماضي، وللأمان والفطرة النقية والبراءة والدفء العاطفي.
وكشف استشاري الصحة النفسية، أن الإنسان بطبعه يميل للحنين للماضي، وتجعل الشخص يخلق لنفسه صوبة نفسية يعيش فيها يكون هو فقط الذي يعلم مفرداتها ورموزها، وهذا يُؤثر عليه بصورة إيجابية ويعطيه شعور بالكفاءة النفسية، موضحاً أن الأغاني الحزينة تؤثر على الصحة العقلية، حيث أنه يرتبط بها عمليات عقلية مثل التذكر والاسترجاع والربط بين العلاقات والمتعلقات.

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