الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: صراع تركي على هازارد بعد رحيله عن ريال مدريد

هازارد
هازارد

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، عن اهتمام أندية الدوري التركي بضم البلجيكي إيدن هازارد.

وقالت صحيفة “milliyet” التركية، أن فناربخشة وجلطة سراي مهتمين بالتعاقد مع هازارد هذا الصيف.

وكان جلطة سراي توج ببطولة الدوري التركي هذا الموسم قبل الجولة الأخيرة ليحصد اللقب رقم 23 في تاريخه.

بينما حل فناربخشة وصيفًا في ترتيب جدول الدوري التركي.

وكانت تقارير صحفية ربطت هازارد أيضًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يستقطب هذا الصيف العديد من النجوم العالميين.

وكان ريال مدريد الإسباني فسخ عقد اللاعب منذ أيام بالتراضي، بعد 4 سنوات في صفوف الفريق.

وانضم هازارد لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبدأ هازارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وتدرج بالمراحل العمرية للفريق إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم انتقل لنادي تشيلسي في صيف 2012.

ولعب هازارد 76 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انتقاله للفريق، وسجل 7 أهداف وصنع 12 لزملائه.

ايدن هازارد هازارد الدورى التركى فناربخشة جلطة سراي

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