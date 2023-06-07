"القاهرة الإخبارية": انطلاق فعاليات “قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط” بالأردن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بانطلاق فعاليات مؤتمر “قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط” في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تحت شعار "النظام الجديد للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في مجتمع رقمي".

ويشارك في المنتدى خبراء ومتحدثي كبار التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والشركات الدولية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار بتعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية.