الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تسببت فى أسوأ الكوارث البيئية خلال عقود باستهداف سد كاخوفكا

رئيس وزراء أوكرانيا،
رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال

قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، إن روسيا تسببت في أسوأ الكوارث البيئية خلال عقود باستهداف سد كاخوفكا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت تاس الروسية أن أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه تتسرب من خزان سد كاخوفكا كل ثانية.

وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بعد غرق 2700 منزل جراء التفجير، فيما فُقد 7 أشخاص حتى الآن بسبب الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.

كاخوفكا سد كاخوفكا روسيا رئيس وزراء أوكرانيا أوكرانيا

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