مطالب باستثمار زيارة "جيل بايدن" مصر فى تنشيط السياحة الأمريكية

دعا الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى استثمار حالة الزخم وتسليط الضوء بوسائل الإعلام العالمية على زيارة قرينة الرئيس الأمريكي مصر ومنطقة الأهرامات وبعض المعالم السياحية والتاريخية في مصر، من خلال إعداد برامج سياحية تلبي رغبات السائح الأمريكي الراغب في الاستمتاع بزيارة مصر وحضارتها وكذلك باقي سياح العالم.

وقال عبداللطيف إن القطاع السياحي في مصر حاليًا يشهد طفرة في معدلات الإشغالات والحجوزات، وهذا نتاج للقرارات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحفزة والمشجعة للقطاع، والتي تؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع السياحي في نشاط الحركة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، وتشغيل أكثر من 74 صناعة مرتبطة بحركة ونشاط السياحة.

وأوضح عبداللطيف، في تصريحات له اليوم، أنه لا بد من تقديم مزيد من الدعم والمساندة للقطاع السياحي وتوفير سبل نشاطه خاصة التسويق الجيد للمقاصد السياحية خارجيًا والتوسع في التحالفات مع شركات الطيران الأخرى وإنشاء شركات طيران خاصة لنقل السياح من مختلف دول العالم للمقاصد السياحية المصرية.

ونوه إلى وجود نقص في عدد الغرف الفندقية في مصر بالتوازي مع أعداد السياح المستهدفين من قبل الدولة وهي 30 مليون سائح خلال 3 سنوات، وهذا يستدعي التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وصولًا إلى 500 ألف غرفة كحد أدني، وهناك حلول سريعة لذلك من خلال توفير التمويل من القطاع المصرفي للفنادق والقرى السياحية التي تحت الإنشاء وينقصها التمويل للدخول في العمل، وهذه القرى منها الكثير في مدينة مرسى علم على سبيل المثال.

وأكد أهمية حل التحديات التي تواجه بعض الفنادق في مرسى علم والمدن السياحية من خلال الحد من المغالاة في توصيل الكهرباء لهذه الفنادق، حيث إن الأسعار مرتفعة جدًا في مدينة مثل مرسى علم وكذلك العديد من الرسوم، خاصة أنه كلما خف العبء عن السياحة تمكنت من الازدهار والنمو بشكل أكبر وأسرع.

ودعا عبداللطيف إلى اتخاذ طرق ووسائل غير تقليدية للتسويق للمقاصد السياحية المصرية وأنماطها المختلفة والتواجد برسائل تستهدف أبناء الدولة التي يتم التسويق بها وتلبي رغباتهم، أي لا تكون الرسالة التسويقية موحدة حتى نلبي طلبات راغبي السياحة الشاطئية والترفيهية والدينية والتاريخية والسفاري والسياحة الصحراوية وغيرها.

واقترح عاطف عبداللطيف إعداد فيلم وثائقي مدته لا تزيد على 5 دقائق عن أبرز زعماء وقادة العالم الذين زاروا المقاصد السياحية المصرية، وكذلك الشخصيات العامة والمشاهير وملخص عن انطباعاتهم عن مصر وتسويق هذا الفيديو عبر وسائل السوشيال ميديا والقنوات التليفزيونية بالأسواق المستهدفة.