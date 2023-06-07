الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": شراكات استراتيجية للميكنة والتحول الرقمي بمعرض صحة إفريقيا

المؤتمر الطبي الأفريقي
المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من شركاء النجاح والرعاة الدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والتعاون في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى تعزيز التعاون مع شركة فودافون مصر لتقديم الحلول التقنية والمبتكرة للرعاية الصحية، وديدالوس مصر للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية لتيسير حصول المواطنين عليها، وناشيونال تكنولوجي للبرمجيات لتطبيق منظومة المعامل المميكنة بالمنشآت الصحية، وملينيم سيستمز لتقديم أحدث تكنولوجيا أرشفة وتخزين ونقل الصور الطبية لإنشاء منصة موحدة لإدارة بيانات المرضى.

وتوجه السبكي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الرعاة وشركاء النجاح الداعمين وكل من أسهم في نجاحات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالرعاية الصحية للمصريين، ومشاركتها بأكبر حدث طبي في أفريقيا Africa Health ExCon 2023، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود كافة مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل ضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين تماشيًا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا شكره وامتنانه العميق للرعاة وشركاء النجاح وكل من أسهم في إنجاح مشاركة الهيئة بمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا.

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الرعاية الصحية شراكات استراتيجية الرعاة الدوليين التحول الرقمي المنشآت الصحية معرض صحة افريقيا المشاركة المجتمعية تضافر الجهود

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