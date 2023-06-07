المطران عطا الله: الاحتلال يزداد ظلما والمقاومة الكبرى هي البقاء والصمود

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس ، لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا طلابيا من جامعة بيرزيت، بأن الاحتلال يزداد ظلما والمقاومة الكبرى هي البقاء والصمود والأمل والتشبث بالأرض والقضية ورفض كافة المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

وأضاف المطران هناك حربا نفسيا يتعرض لها الفلسطينيون وخاصة شريحة الشباب لكي يتخلوا عن أصالتهم الوطنية ولكي تنحرف بوصلتهم ولكي يكونوا في حالة تشتت وأحباط ويأس وقنوط من مستقبل مجهول.

وتابع: “ما أود أن أقوله بأن المستقبل نحن الذي نصنعه ونحن القادرون على أن نحدد المستقبل الذي نريده، وهذا يحتاج منا جميعا أن نكن على قدر كبير من الوعي والرصانة والحكمة والوطنية وعدم الاستسلام لثقافة الإحباط واليأس والقنوط التي يريدنا الأعداء أن نكون غارقين فيها”.

واستطرد: “هنالك مظاهر سلبية في مجتمعنا وخاصة تلك التي تمس شريحة الشباب والتي يجب الاهتمام بها ومتابعتها فلا يجوز أن نترك شبابنا فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي ولكل أشكال الدعاية المغرضة المشبوهة التي تريد للفلسطيني أن يكون بعيدا عن قضيته الوطنية باعتبار أنها قضية لا أمل فيها كما يدعي بعض أولئك الذين يروجون لمثل هذه الادعاءات الباطلة”.

ونوه: “لا تفقدون الأمل أيها الأحباء مهما اشتدت حدة الظروف والأوضاع التي نمر بها فشعبنا هو شعب حي بكم وبكافة مكوناته ومهما اشتدت حدة الظلم الممارس علينا فلا بد لنا أن نكون صامدين ثابتين وأن نقاوم الاحتلال بثقافة الصمود والآباء والتشبث بالأرض والهوية وعدم الاستسلام للمخططات المعادية”.

واختتم: “كونوا أقوياء لأنكم تنتمون لهذا الشعب البطل الذي قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام في سبيل هذه القضية التي هي قضية تجمعنا جميعا كفلسطينيين ولكنها قضية الأحرار من أبناء أمتنا العربية، كما أنها قضية كافة الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها”.