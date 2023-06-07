الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فعاليات متعددة في قصور ثقافة الإسماعيلية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ونظّم بيت ثقافة الشيخ زايد لقاءً ثقافيًا بعنوان: "أهمية الحفاظ على البيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي"؛ للحفاظ على البيئة.

وتناول اللقاء أهمية الحفاظ على البيئة لأنها مفتاح وجود الحياة على الأرض، وأهمية زراعة الأشجار أمام المنازل، والابتعاد عن استخدام البلاستيك غير الصحي، والتخلص السليم من النفايات، وعدم استخدام المواد الكيماوية الضارة.

كما تم رسم الكرة الأرضية بألوان المياه من البحار والنهار والمساحات الخضراء، وشدد خلال اللقاء على أهمية المحافظة على المساحات الخضراء، وفي النهاية تم عمل مجسم ليد تمسك شجرة وتم تنفيذ النشاط بدار سفارى بالإسماعيلية، كما أجريت مناقشة كتاب حمام السباحة ضمن نشاط مكتبة القصاصين.

وأقام بيت ثقافة الضبعية نشاط معلومة ورسمة بعنوان نحو بيئة نظيفة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ضمن نشاط بيت ثقافة الضبعية.

وفي مكتبة القصاصين الثقافية، أقيمت محاضرة بعنوان: "سبل مناهضة العنف ضد المرأة وتمكنها مجتمعيًا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث ألقى المحاضرة الشيخ مصطفى حسن، وذلك ضمن نشاط المرأة بمكتبة القصاصين.

كما نظمت مكتبة حي السلام الثقافية فقرة بعنوان: "ارسم ولوّن بيئة خضراء" احتفالًا باليوم العالمي للبيئة.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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