ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في الفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في محافظة الفيوم.

تلقى قسم شرطة سنورس بالعثور على جثة ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم "مُبلغ بغيابها" بأحد المجاري المائية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه في أثناء توصيل المجني عليها لمحل إقامتها بمركبة "تروسيكل" ملكه توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح "التروسيكل" واعتدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها، واستولى على مصوغاتها ذهبية، فضية، وألقى جثها في المجرى المائى.

وأرشد عن قرطها الذهبى المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" مالك محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية" أمكن ضبط الأخير والقرط الذهبي.

كما أرشد المتهم عن بقية المسروقات ومبلغ مالي "متبقى من ثمن بيع القرط الذهبي"، وأضاف بإنفاقه بقية المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.