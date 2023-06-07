الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية": أنشطة توعوية داخل قرى "حياة كريمة"

أنشطة توعوية لمياه
أنشطة توعوية لمياه المنوفية بقرى حياة كريمة

وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. 

وأشار إلى تنفيذ فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية عدة أنشطة توعوية بقري شما ومنشأة دملو، ضمن قرى حياة كريمة بمركز أشمون لنشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الآمن للصرف الصحي .

ولفت إلى ان الأنشطة عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وضرورة الحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود  بالنفع على المواطنين، وإجراء أنشطة تفاعلية للطلاب بجميع المراحل التعليميـة، والتعريف بالخط الساخن 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات لتلافي حدوث أي مشكلات.

وأكد رئيس الشركة على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في نشر الوعى المائي وتوضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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