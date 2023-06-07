محافظ قنا يستقبل وفدًا من مؤسستيِّ "بنك مصر للتنمية" و"صنّاع الحياة"

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من مؤسستيِّ "بنك مصر للتنمية"، و"صنّاع الخير" على هامش تسليم المؤسستين عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز دشنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهناء البوريني، مدير مؤسسة "بنك مصر للتنمية"، وهبة حسين، مديرة برامج المؤسسة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد محمد، مدير مؤسسة "صنّاع الحياة" بقنا.

وأوضح محافظ قنا، أن مؤسستيّ "بنك مصر للتنمية" و"صنّاع الحياة" ينفذا مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا بتمويل من مؤسسة بنك مصر، ويهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا في 17 قرية بمركز دشنا، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروعًا صغيرًا للأسر الأكثر استحقاقًا، وتدريب 350 مستفيدًا على ريادة الأعمال، وتدريب 120 شابًا وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالي 70 شنطة، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدي المشروعات الصغيرة، وتقديم خدمات لـ50 مواطنًا من ذوي الإعاقة، وصيانة 5 حضانات، تشمل صيانة وتأثيث وتدريب للميسرات، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوي.

من جهتها، قالت هناء البوريني، مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، إن المؤسسة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال العمل في مجالات تطوير التعليم والتأهيل لفرص العمل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم بشكل فعّال في تنمية ونهضة المجتمع، لتحسين مستوى المعيشة في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، من خلال القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتمكين المرأة.