الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاس الروسية: طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مدينة "نوفا كاخوفكا" خلال إجلاء المدنيين

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مدينة "نوفا كاخوفكا" خلال عمليات إجلاء المدنيين، بحسب وكالة تاس الروسية الرسمية.

وقالت الوكالة إن هناك نحو 100 شخص عالقون في مدينة "نوفا كاخوفكا" جراء الفيضان وبحاجة إلى إجلائهم الفوري، مضيفة أن هناك أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه تتسرب من خزان السد كل ثانية.

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الروسي والأوكراني بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا أمس مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بعد غرق 2700 منزل جراء التفجير.

وشهد سد “كاخوفكا” الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارًا جزئيًا، وفقد 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.

القاهرة الإخبارية مدينة نوفا كاخوفكا تفجير سد نوفا كاخوفكا نوفا كاخوفكا منطقة خيرسون

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